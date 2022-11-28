Сервис аренды электросамокатов Whoosh заявил о намерении провести IPO

Сервис аренды самокатов Whoosh объявил о намерении провести публичное размещение акций на Московской бирже. Компания провела государственную регистрацию дополнительного выпуска 50 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля за каждую, при этом стоимость каждой ценной бумаги пока не определена, сообщается на сайте компании.

«ПАО «ВУШ Холдинг», владеющее 100% долей в уставном капитале эмитента, рассматривает возможность проведения первичного публичного предложения (IPO), в зависимости от рыночной конъюнктуры», — говорится в заявлении.

В рамках проведения IPO также планируется привлечь дополнительный капитал. Это планируется сделать путем выпуска ценных бумаг. Предлагать собственные акции на рынке также могут действующие акционеры сервиса электросамокатов, уточняется в сообщении.

Вырученные денежные средства руководство сервиса планирует направить на финансирование различных инвестиционных проектов. Одним из возможных вариантов может стать увеличение парка электросамокатов, предназначенных для аренды. Кроме того, сервис также рассматривает возможность выхода на новые рынки.

7 октября правительство России утвердило правила дорожного движения для электросамокатов и гироскутеров. Согласно новым требованиям властей, пользователи должны управлять данными транспортными средствами на скорости не выше 25 км/ч.