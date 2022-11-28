Власти Японии указали на «критическую» проблему с демографией в стране в 2022 году

В текущем году в Японии возникли серьезные проблемы с уровнем рождаемости. По итогам 2022-го этот показатель может достигнуть новых минимальных значений, приводит слова генерального секретаря парламента Хирокадзу Мацуно «Интерфакс».

По итогам первых девяти месяцев 2022 года число рожденных в Японии детей оказалось на 4,9% ниже, чем за аналогичный период 2021-го, и достигло чуть менее 600 тыс. младенцев (599,6 тыс.), указал генсек местного кабмина.

«Прирост населения идет даже медленнее, чем в прошлом году (...) как я понимаю, это критическая ситуация», — посетовал Мацуно.

Если тенденция продолжится, то уровень рождаемости в стране к концу декабря может оказаться ниже, чем за весь предыдущий год. По итогам 2021-го в азиатской стране родились 811 тыс. детей, заключил он.

21 октября агентство Kyodo News со ссылкой на Министерство общенациональных дел и коммуникаций Японии сообщило, что уровень годовой инфляции в стране по итогам сентября достиг рекордных 3%. Подобных показателей в азиатском государстве не фиксировали с августа 1991 года.