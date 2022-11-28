Моравецкий: Польша призывает ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава призывает Евросоюз (ЕС) как можно быстрее отказаться от российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил польский премьер, вопрос отказа от нефти из России является предметом дебатов в ЕС.

«Мы как один из главных организаторов, если не сказать главный организатор множества санкционных пакетов, выступаем за то, чтобы как можно быстрее «выключить» российскую нефть», — сказал Моравецкий.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата писала, что предложение Польши снизить обсуждаемое в Евросоюзе ограничение цены на российскую нефть в два раза может негативно сказаться на единстве стран союза.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что переговоры по этому вопросу зашли в тупик. По данным агентства, предлагаемое Еврокомиссией ограничение в $65-70 за баррель Польша и страны Балтики считают «слишком щедрым», в то время как Греция и Мальта, которые активно занимаются перевозкой топлива, не хотят, чтобы лимит опускался ниже $70.