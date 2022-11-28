Власти Германии изменили оценку погодной ситуации со «стабильной» на «напряженную»

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) изменило оценку погодной ситуации в стране со «стабильной» на «напряженную». Об этом стало известно из ежедневного обзора о ситуации с газоснабжением страны на сайте ведомства.

Согласно сообщению агентства, ситуация с газоснабжением оценивается как напряженная, что повышает вероятность ее ухудшения в дальнейшем.

Регулятор призывает потребителей к экономии газа, отмечая, что его дефицита зимой можно избежать, если будет достигнута цель экономии не менее 20%.

После достаточно теплых выходных температура воздуха в Европе стала опускаться. По текущим прогнозам, локального минимума она достигнет к 3 декабря, а затем ожидается небольшое потепление.

Ранее пресс-служба Федерального сетевого агентства Германии сообщала, что подземные хранилища газа (ПХГ) в ФРГ заполнены на 100%.

До этого член комитета по экономике и энергетике Германии Штеффен Котре заявлял, что ФРГ не гарантировала себе надежность газоснабжения предстоящей зимой, несмотря на почти заполненные хранилища.