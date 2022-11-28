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ГК «Руст» вложила 17,5 млн рублей для переноса розлива виски Darrow из Шотландии в Подмосковье

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Depositphotos

Группа компаний (ГК) «Руст», являющаяся одним из крупнейших в России производителей алкогольной продукции, инвестировала 17,5 млн рублей для переноса розлива собственного шотландского виски Darrow в Балашиху, где у нее расположен завод «Парламент Продакшн». Об этом сообщается на сайте дистрибьютора.

«Инвестиции в проект составили более 17,5 млн. рублей. До конца 2022 года планируется произвести более 70 тыс. 9-литровых коробов виски, а в 2023 году более 300 тыс.», — говорится в заявлении ГК «Руст».

Реализация проекта по локализации розлива виски Darrow на заводе группы «Парламент Продакшн» началась еще в сентябре 2022 года. Произведенный на заводе крепкий алкоголь уже развезли по федеральным торговым сетям, находящимся в различных регионах России. При этом в обозримом будущем ГК планирует разнообразить ассортимент продукции, в том числе за счет выпуска джина и рома, уточняется в пресс-релизе.

14 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские алкогольные компании начали оптимизировать производство из-за международных санкций. Например, калининградский завод «Альянс-1892», ответственный за выпуск коньячного бренда «Старый Кенигсберг», вместо французского сырья стал закупать коньячный дистиллят в Грузии.

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