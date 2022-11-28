В Совфеде заявили, что ждут приказ Путина об увольнении Кудрина с поста главы СП

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор Анатолий Артамонов сообщил, что в Верхней палате парламента ждут указа президента России Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, представление об увольнении Кудрина могут рассмотреть 30 ноября. Также есть вероятность, что Совфед рассмотрит этот вопрос на пленарном заседании в тот же день.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кудрин вскоре может перейти на работу в компанию «Яндекс», фактическое решение об этом уже принято.

В сентябре журнал Forbes писал, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты 5% в «Яндексе» через опционы за переход в компанию. Отмечалось, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за границей, а Кудрин пообещал ему помочь в этом.

В то же время в Кремле опровергли сообщения СМИ о том, что Кудрин попросил у российского президента Владимира Путина разрешения на переход со своей должности на работу в «Яндекс». В материалах говорилось, что переход российский лидер согласовал.