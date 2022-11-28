Business Recorder: делегация Пакистана направилась в РФ для переговоров о поставках нефти

Делегация из Пакистана во главе с министром нефти Мусадиком Маликом 28 ноября направилась в Россию с целью проведения переговоров о закупках сырой нефти и нефтепродуктов из РФ. Об этом сообщает Business Recorder.

Издание пишет, что тема приобретения нефти из России Пакистаном по сниженной стоимости набирает популярность в последние месяцы на фоне роста общемировой стоимости энергоносителей.

17 октября посол Пакистана в России Шафкат Али Хан заявил, что Исламабад контактирует с Москвой по вопросу поставок сжиженного природного газа в Пакистан.

10 июня генеральный консул Российской Федерации в Карачи Андрей Федоров заявил, что если Пакистан официально обратится к России, то сможет получить поставки нефти и нефтепродуктов по сниженной стоимости.

Он отметил, что тема нефти обсуждалась в ходе визита бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Москву, хотя тогда договоренности не было достигнуто.