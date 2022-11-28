В Госдуме предложили разрешить детям-инвалидам получать две пенсии

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила правительство России разрешить детям-инвалидам получать одновременно две пенсии – по потере кормильца и по инвалидности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее обращение депутата.

Она напомнила в своем обращении, что согласно действующему законодательству, у ребенка-инвалида в случае ухода из жизни родителя есть право только на одну пенсию – по инвалидности либо по потере кормильца.

Она указала, что в случае смерти одного из родителей здорового ребенка государство выплачивает ему социальную пенсию по потере кормильца, но если кормильца лишается ребенок-инвалид, то ему не положено никаких выплат, так как по закону он «не имеет права на выплаты сразу двух пенсий».

При этом, как отметила парламентарий, ряд категорий граждан могут получать одновременно две пенсии. Речь идет о людях, ставших инвалидами из-за получения военной травмы, а также родителях, вдовах и вдовцах погибших военных, участников Великой Отечественной войны.

«Считаю важным обеспечить законные права и интересы как детей-инвалидов, так и родителей, находящихся в социально уязвимом положении», — заявила Лантратова.

Депутат обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поручить совместно с профильными министерствами и ведомствами проработать данный вопрос.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, кому положена 25-процентная надбавка к пенсии.