«Ъ»: у граждан возникли сложности с кредитными каникулами

Россияне столкнулись с отказами или массовыми ошибками в предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам, пишет «Коммерсантъ». Банкиры признают наличие проблем, но не видят нарушения закона.

Эксперты считают, что недоработки в законодательстве о кредитных каникулах позволяют банкам отказывать заемщикам в каникулах по формальным причинам. Таким образом, юристы, опрошенные изданием, говорят, что механизм нуждается в уточнении.

Жалобы об отказе на кредитные каникулы размещены на форуме Banki.ru.

Одни не смогли связаться в банком, другие получили отказ, у третьих произошло формальное одобрение кредитных каникул, но в личном кабинете до сих пор не изменен график платежей. Мобильный банк сообщает: «просрочка и капают пени».

Ранее национальный совет финансового рынка, куда входят более 30 крупных кредитных организаций, направил правительству России письмо с предложением давать отсрочку мобилизованным по замене российских паспортов, если сроки такой замены наступят во время нахождения в зоне спецоперации. «Газета.Ru» ознакомилась с письмом.