Турция захотела снизить зависимость от импортного газа после освоения черноморских месторождений

Намерение Турции освоить новые месторождения на дне Черного моря может привести к сокращению зависимости республики от импортного газа на 30%. Слова министра энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донмеза приводит газета Hürriyet.

«Когда черноморский газ будет введен в эксплуатацию <....> и когда мы начнем полную добычу, мы будем использовать собственный газ на 25-30% от общего потребления. Наша внешняя зависимость от природного газа снизится до 70%», — заявил Донмез.

При этом в случае открытия новых месторождений на дне Черного моря уровень зависимости Турции от импорта топлива может сократиться в еще большей степени. Однако в настоящее время страна на 99% зависит от ввоза зарубежного газа, посетовал он.

26 ноября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна в отличие от стран Европы входит в зимний период без проблем с энергетикой. По его словам, Анкара встретит предстоящий отопительный сезон «со спокойной душой».