FT: Еврокомиссия предложит ввести налоги на вейпы и увеличить акцизы на сигареты

Власти Евросоюза (ЕС) могут ввести налог на вейпинг в рамках изменения налогообложения табачной промышленности. В рамках изменения налогообложения табачной промышленности также планируется удвоить акцизы на сигареты в государствах-членах ЕС с низкими налогами в данной отрасли, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект соответствующего документа Еврокомиссии (ЕК).

В первую очередь, новые меры Евросоюза затронут страны Восточной Европы, в которых табачная продукция традиционно стоит меньше, чем в западных странах блока. Ужесточение налогообложения в Евросоюзе приведет к наиболее заметному росту цен на сигареты преимущественно в восточноевропейских государствах.

«Минимальный акцизный сбор ЕС на сигареты вырастет с €1,8 до €3,6 за пачку из 20 штук, что приведет к росту цен в странах Восточной Европы, где пачки могут стоить менее €3», — говорится в материале.

Новая инициатива ЕК также напрямую затронет новые продукты для курения, включая вейпы и разогретый табак. Более крепкую продукцию планируется обложить акцизными пошлинами не менее 40%, размер акцизов на другие виды составит 20%.

Наибольшие пошлины затронут разогретый табак. На эту продукцию ЕК намерена ввести пошлины в 55% или налоговой ставкой в размере €91 за 1 тыс. проданных единиц, уточняется в статье.

Ужесточить контроль над распространением вейпов планируют и власти России. 24 ноября агентство ТАСС со ссылкой на Минпромторг сообщило, что обязательная маркировка вейпов в стране может начаться уже 15 декабря 2022 года. Проект постановления находится на рассмотрении в правительстве.