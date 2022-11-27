Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Эксперт РАН Широв счел непродуманной идею Запада о вводе предельных цен на нефть из России

close
100%
Freepik.com

Инициатива западных стран, включая государства Евросоюза, ввести предельные цены на российскую нефть является непродуманной. Реализация подобной идеи может рикошетом ударить по самим авторам меры, приводит слова директора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (РАН) Александра Широва РИА Новости.

«Санкционные действия Запада в отношении России выглядят недостаточно продуманными. Западными странами двигало желание снизить доходы нашей страны <....> Но оно меняет все правила игры на энергетических рынках, а это опасно для всей мировой экономики и, прежде всего, для ряда стран, принимающих это решение», — заявил Широв.

По его словам, есть еще один фактор, по которому инициативу западных стран о введении потолка цен на российскую нефть можно назвать непродуманной. Россия и без того не может потратить значительную часть нефтяных экспортных доходов, так как у нее ограничены возможности закупок импортных товаров. Поэтому снижение денежных поступлений от продажи сырья, по сути, не изменит общее положение российской экономики.

26 ноября директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (РАН) Александр Широв заявил, что нынешний кризис в экономике страны продлится полтора года. При этом отсчет следует вести со второго квартала 2022 года. В то же время сейчас Кремль переживает пиковый кризисный период.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть