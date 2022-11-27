Эксперт РАН Широв счел непродуманной идею Запада о вводе предельных цен на нефть из России

Инициатива западных стран, включая государства Евросоюза, ввести предельные цены на российскую нефть является непродуманной. Реализация подобной идеи может рикошетом ударить по самим авторам меры, приводит слова директора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (РАН) Александра Широва РИА Новости.

«Санкционные действия Запада в отношении России выглядят недостаточно продуманными. Западными странами двигало желание снизить доходы нашей страны <....> Но оно меняет все правила игры на энергетических рынках, а это опасно для всей мировой экономики и, прежде всего, для ряда стран, принимающих это решение», — заявил Широв.

По его словам, есть еще один фактор, по которому инициативу западных стран о введении потолка цен на российскую нефть можно назвать непродуманной. Россия и без того не может потратить значительную часть нефтяных экспортных доходов, так как у нее ограничены возможности закупок импортных товаров. Поэтому снижение денежных поступлений от продажи сырья, по сути, не изменит общее положение российской экономики.

26 ноября директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (РАН) Александр Широв заявил, что нынешний кризис в экономике страны продлится полтора года. При этом отсчет следует вести со второго квартала 2022 года. В то же время сейчас Кремль переживает пиковый кризисный период.