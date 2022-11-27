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ФТС назвала ложными данные об усилении таможенного контроля при ввозе в РФ товаров для СВО

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РИА Новости

В Федеральной таможенной службе заявили, что информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд спецоперации не соответствует действительности. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ФТС.

«Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности», — сообщили в ФТС.

В заявлении службы подчеркивается, что вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС. Уточняется также, что при задержках с их оформлением необходимо направить обращение в чат-бот ФТС России. В нем нужно указать таможенный орган и номер декларации, после чего модераторы канала быстро дадут обратную связь.

Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно окажет поддержку импортерам значимой продукции производственного назначения. Их освободят от обязанности предоставлять обеспечение уплаты таможенных налогов и пошлин.

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