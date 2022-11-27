Kyodo: 23% опрошенных японских производителей планируют в 2023 году повысить цены

Почти четверть — 23% — японских производителей в 2023 году планируют повысить цены на свою продукцию из-за роста затрат на производство. Об этом написало агентство Kyodo, которое провело опрос среди 107 крупнейших корпораций и компаний страны.

По данным опроса, среди намеревающихся поднять стоимость своей продукции — автоконцерн Toyota, компания Nintendo и косметический гигант Shiseido. В то же время 49% опрошенных компаний отметили, что пока не определились в этом вопросе.

Повысить зарплаты сотрудникам в 2023 году планируют 6% предприятий, представители которых участвовали в опросе. Еще 30% респондентов пока не решили, будут ли они повышать размер оплаты труда.

На прошлой неделе сообщалось, что потребительские цены в Японии в октябре впервые за 40 лет — с февраля 1982 года — выросли на 3,6% относительно аналогичного месяца 2021 года.

Во второй половине октября стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида представил новую программу поддержки экономики на $266 млрд.