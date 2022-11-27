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Посол Намибии в Москве: доля импорта пшеницы из России в республику упадет ниже 10%

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Доля импортированной пшеницы из России в Намибию упадет ниже 10% из-за санкций на экспорт российской продукции в течение нынешнего финансового года (в этой южноафриканской республике длится с 1 апреля по 31 марта). Об этом заявил посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва, написало агентство РИА Новости.

«В течение 2021-2022 финансового года в Намибии доля импортированной из России пшеницы составила около 34%, но, по прогнозу, этот показатель упадет ниже 10% в течение текущего финансового года из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной», — сказал Кашуупулва.

По его словам, в таком случае многие импортеры могут переключиться на рынки Европы и Южной Африки (ЮАР). При этом посол назвал продление соглашения об экспорте сельхозпродукции через порты Украины «приятной новостью».

Кашуупулва добавил, что Виндхук в 2022 году импортировал из России лишь 4% удобрений, основную часть купили у Претории.

На прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Россия и Украина при посредничестве Турции и ООН договорились продлить продовольственную сделку на 120 дней.

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