Экс-премьер Британии Джонсон объявил о сборе пожертвований для больниц Украины

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что призыв экс-главы британского правительства приурочен к приближающемуся Рождеству.

«Британцы славятся щедростью и широтой души и проявляют эти качества даже тогда, когда дома наступают трудные времена. Поэтому я призываю людей в это Рождество залезть поглубже в карманы», — цитирует The Guardian слова Джонсона.

Экс-премьер подчеркнул, что собранные средства пойдут на закупку медикаментов и оборудования для украинских больниц. Все желающие могут направить пожертвования в адрес фонда Circle Health, который уже помогал отправить на Украину несколько грузов лекарств и гуманитарной помощи на сумму £3 млн ($3,6 млн долларов).

Ранее сообщалось, что Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция направили на поддержку Украины в общей сложности €1,7 млрд.

До этого глава Министерства финансов США Джанет Йеллен объявила о выделении Украине $4,5 млрд бюджетной поддержки.