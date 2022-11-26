«Черная пятница» 2022 года стартовала со снижения объема продаж

Продажи товаров в «Черную пятницу» за первую половину дня 25 ноября оказались ниже результатов традиционной распродажи в 2021 году. Спад произошел по всем основным категориям продукции, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

«По данным на 12:00, на 10% снизились продажи одежды и обуви, а также парфюмерии и косметики, на 11% — электроники и бытовой техники, на 13% — ювелирных изделий, на 19% — спорттоваров», — говорится в материале.

Схожая тенденция наблюдалась по объемам продаж на внутрироссийском рынке с начала ноября. Единственным исключением стала реализация одежды и обуви, пришли к выводу аналитики платформы.

«По остальным категориям фиксируется снижение спроса, даже если брать итоги за неполный месяц: электроники и бытовой техники — на 2%, спорттоваров — на 3%, парфюмерии и косметики, а также ювелирных изделий — на 9%», — уточняется в статье.

11 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские торговые центры (ТЦ) не ожидают восстановления трафика даже в предновогодний период. Участники рынка прогнозируют спад трафика на 8-14% по сравнению с прошлым годом.