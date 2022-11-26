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Дерипаска увидел «три долгих зимы» в прогнозе замедления глобальной экономики

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Аналитики Института международных финансов спрогнозировали замедление темпов роста мировой экономики в 2023 году до 1,2%. Российский бизнесмен Олег Дерипаска увидел в прогнозе экспертов «три долгих зимы» и сравнил нынешний энергокризис с ситуацией «в печальном 2009 году».

«Вот уже пошли тревожные прогнозы и оценки ведущих мировых аналитиков, что конфликт продлится до 2025 года, и обеспечит падение экономики в Еврозоне и очень слабый глобальный рост на уровне порядка 1%, как в печальном 2009 году… Три долгих зимы…» — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Предприниматель также разместил ссылку на материал агентства Bloomberg с аналитикой Института международных финансов. В статье отмечается, что мировая экономика в 2023 году столкнется с такими же серьезными проблемами, как во время глобального финансового кризиса в 2008-2009 годах. В итоге глобальный ВВП станет ослабевать теми же темпами, как в 2009-м, поскольку кризис на Украине может превратиться в «вечную войну».

21 ноября бизнесмен Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что Россия может остаться на обочине истории. Это произойдет в том случае, если страна перестанет развивать собственные транспортные коридоры, расчетную систему и кредитовать внешнюю торговлю. В данной связи центральноазиатский регион приобретает все большее значение на мировой карте.

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