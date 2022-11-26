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Компании Германии стали рассматривать перенос производства в другие страны из-за энергокризиса

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Swen Pfoertner/Reuters

Экономика Германии, продукция которой в основном была ориентирована на экспорт, сильно пострадала от усиления энергетического кризиса. В результате ряд немецких компаний стал рассматривать перенос производства в другие страны, сообщает газета Die Welt со ссылкой на слова генерального директора Германского промышленного союза (BDI) Тани Гённер.

«Немецкая бизнес-модель находится под огромным стрессом. Каждая четвертая немецкая компания рассматривает возможность переноса производства за границу», — заявила Гённер.

По ее словам, высокие цены на энергоносители вкупе со слабеющими темпами роста национальной экономики сделали положение немецких компаний более уязвимым по сравнению с положением дел у фирм из других государств.

«Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика в полной мере сказываются на экономике Германии, что создает большую нагрузку на наши компании по сравнению с другими международными предприятиями», — заключила Гённер.

В сложившихся непростых условиях представители немецкой экономики просят власти страны ввести всеобъемлющие меры по защите национальной экономики. В противном случае Германия будет «безудержно двигаться к опасному поворотному моменту», говорится в материале.

26 ноября издание Welt am Sonntag сообщило, что представители немецкой промышленности в связи с энергетическим кризисом выразили обеспокоенность из-за вероятных отключений электричества в зимний период. Стабильность бесперебойного электроснабжения в стране в предстоящий отопительный сезон будет находиться под угрозой.

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