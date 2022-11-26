В Италии выразили сожаление, что страна не запросила у ЕС отсрочку эмбарго на нефть из РФ

Итальянские власти должны были запросить у Евросоюза (ЕС) отсрочку введения эмбарго на нефть из России, как это сделали Германия и Польша. Такое мнение выразил министр экономического развития Адольфо Урсо, написала газета Corriere della Sera.

«Была допущена ошибка на более раннем этапе, когда Италия не потребовала необходимой отсрочки эмбарго на европейском уровне для защиты национальных интересов, как это сделали более прозорливые европейские страны — например, Германия и Польша, а также Болгария»,— сказал министр.

На юго-востоке Сицилии находится нефтеперерабатывающий завод, на 49% принадлежащий компании «Лукойл» (ISAB). Это предприятие занимает третье место в Европе по объему переработки сырья и производит 22% топлива, которое потребляют итальянцы. В случае введения эмбарго этому заводу может грозить банкротство.

В первой половине ноября газета Financial Times написала, что российская нефтяная компания «Лукойл» отказалась продать нефтеперерабатывающий завод на Сицилии ISAB американской инвестиционной организации Crossbridge Energy Partners.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.