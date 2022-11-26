NK: Япония заплатит высокую цену за отказ от российского топлива

Япония заплатит высокую цену за отказ от российских энергоресурсов, пишет японская газета Nihon Keizai.

«Зависимость Токио от «черного золота» с Ближнего Востока усилится, что увеличит риски, связанные с поставками, если с этими странами — экспортерами нефти что-то случится, а российской продукции при этом не будет», — приводит РИА Новости текст публикации.

В материале отмечается, что антироссийские санкции проблематично отразятся на японском бизнесе и потребителях, так как без поставок из России повысятся затраты на импорт нефти.

«Предприятия... переходят на австралийский уголь и другие источники», — подчеркнули в издании, отметив, что это затруднительно сказывается на логистике.

Уточняется, что по состоянию на прошлый год в Японии 48% используемого для производства и генерации электроэнергии угля зависело от России.

В сентябре пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.