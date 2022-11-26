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Bloomberg: Россия запретит продажу своей нефти странам, которые ввели потолок цен

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Администрация президента Владимира Путина готовит указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам по закупке российской нефти продавать сырье странам и компаниям, которые ввели предельную цену в отношении Москвы. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

«Кремль готовит президентский указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее кому-либо, кто участвует в ценовом потолке», — написало издание.

По данным собеседников издания, таким образом должны установить запрет на любое упоминание предельной цены в контрактах на российское сырье, а также на передачу его в страны, которые присоединились к потолку цен на природный ресурс.

В начале октября вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не станет осуществлять поставки нефти в страны, которые введут ограничения на стоимость российского топлива, поскольку это нецелесообразно.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.

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