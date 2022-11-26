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Федеральная комиссия по связи США запретила импорт оборудования ряда компаний из Китая

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Reuters

Федеральная комиссия по связи США запретила поставки в страну оборудования для телекоммуникаций и средств видеонаблюдения, которые были произведены китайскими компаниями, так как они могут представлять угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что соответствующий запрет введен в отношении компаний Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology.

Член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр отметил, что это первый случай в истории данного органа, когда было принято подобное решение по соображениям национальной безопасности.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в интервью газете The New York Times призвала стабилизировать отношения Соединенных Штатов с Китаем и возобновить регулярные линии связи между странами. По словам министра, она в курсе, что Китай озабочен политикой США по запрету продаж передовых полупроводников в КНР.

Отношения США с Китаем значительно ухудшились во время правления администрации Дональда Трампа, когда он ввел тарифы на китайский импорт на сотни миллиардов долларов, а позже обвинил Пекин в пандемии коронавируса.

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