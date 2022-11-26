Глава Минторга Чехии заявил о возобновлении переговоров о потолке цен на газ 13 декабря

Глава Минпромторга председательствующей в Совете Евросоюза Чехии Йозеф Сикела заявил, что министры энергетики стран ЕС возобновят переговоры об ограничении цен на газ в декабре. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я только что прибыл из Брюсселя, где возглавлял два важных совета министров. В то же время сегодня нам наконец-то удалось согласовать дату следующего внеочередного энергетического совета, на котором мы обсудим предложения по ограничению цены на газ. Мы вновь встретимся с коллегами 13 декабря», — сказано в сообщении.

Ранее издание Postimees писало, что министры энергетики стран ЕС в очередной раз не смогли договориться по поводу введения предельных цен на нефть и газ из России, что говорит о провале плана.

До этого министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявлял, что соглашение между странами Евросоюза по вопросу введения потолка цен на газ может быть достигнуто уже на следующей встрече министров энергетики ЕС, которая запланирована на 13 декабря.

До этого Сикела заявлял, что министры энергетики ЕС согласовали принципы совместных закупок газа.