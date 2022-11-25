Министр климата Польши заявила о заморозке цен на газ для граждан на уровне 2022 года

Цена на газ для населения Польши останется на уровне 2022 года, никаких критериев дохода граждан для такой помощи не предусмотрено. Слова министра климата и окружающей среды республики Анны Москвы приводит агентство Reuters.

По ее словам, правительство Польши также окажет финансовую поддержку семьям с низким уровнем дохода — таких в стране насчитывается порядка 300 тыс. На оказание помощи в оплате цен на газ государство выделит из бюджета 30 млрд злотых ($6,63 млрд).

При этом никаких уловок, в рамках которых семьям все же придется платить больше, не появится. Соответствующий законопроект правительство республики утвердит в ближайшее время, уточнила Москва.

24 ноября министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва назвала «шуткой» предложение Еврокомиссии о потолке цены на газ в регионе на уровне €275 за МВт/ч (около $2,9 тыс. за тысячу кубометров по текущему курсу).

Как уточнила Москва, данная планка является недопустимой, так как она выше, чем текущие цены на рынке. По этой причине подобное предложение не поддержит ни одна страна Евросоюза.