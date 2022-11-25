Биржа Binance создала фонд на $1 млрд для помощи криптоиндустрии после банкротства FTX

Для оказания финансовой помощи индустрии криптовалютного рынка будет создан специальный фонд на общую сумму $1 млрд. Меры поддержки компаниям, работающим в данной отрасли, окажут в связи с банкротством биржи FTX, сообщается на сайте торговой площадки Binance.

«Мы учредили Инициативу по восстановлению отрасли (IRI) <....> Первоначально Binance выделит 1 миллиард долларов США на инвестиционные возможности, связанные с IRI, с намерением увеличить эту сумму до 2 миллиардов долларов США в ближайшем будущем, если возникнет необходимость», — говорится в заявлении крупнейшей в мире биржи по объему торгов биткоинами и альткоинами.

Для развития фонда инвестиции выделили и другие криптовалютные компании. Среди ключевых инвесторов — Jump Crypto, Polygon Ventures и Animoca Brands. Программа рассчитана на полгода, отметили в Binance.

При этом фонд не будет являться инвестиционным проектом. Он создан исключительно для поддержки компаний, которые «не по своей вине сталкиваются с существенными краткосрочными финансовыми трудностями», уточнили в Binance.

20 ноября агентство Reuters, ссылаясь на судебные материалы, сообщило о задолженности обанкротившейся криптовалютной биржи FTX на сумму более $3 млрд. Денежные средства торговая площадка задолжала 50 своим самым крупным кредиторам. Половину этой суммы должны получить 10 из них.