Россиянам дали рекомендации при онлайн-покупках в «черную пятницу»

Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при покупках товаров через интернет в «черную пятницу». Рекомендации размещены на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что при онлайн-покупках потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его получения и в течение семи дней после при сохранении товарного вида, если речь не идет о лекарствах.

Также в Роспотребнадзоре указали, что продавец «обязан четко сформулировать условия и цену» акции и передать покупателю заказанный товар, даже если тот не оплачен. В ведомстве напомнили, что договор считается заключенным с момента выдачи чека.

Отмечается также, что при задержке товара не по вине покупателя потребитель может потребовать неустойку за каждый день просрочки в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты товара.

В Роспотребнадзоре пояснили, что слишком низкая цена при акции может быть признаком фальсифицированного или контрафактного товара и рекомендовали запросить у продавца сведения об их соответствии требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя.

Данные интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» свидетельствуют о том, что число покупок и объемы расходов в «черную пятницу», которая стартует в России в этом году 25 ноября, может упасть почти на треть по сравнению с прошлогодними показателями, хотя некоторые участники рынка не согласны с такими прогнозами.