Силуанов заявил, что банкиры раскритиковали предложения Минфина по обмену евробондов на ОФЗ

Предложения Минфина по обмену евробондов на ОФЗ не устроило банкиров. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«Мы встречались с рядом банков на этот счет. Но наше предложение заключалось в следующем: мы готовы обменять, сделать обмен, но исходя из тех цен на еврооблигации, которые сегодня складываются на рынке. Не все устроило среди наших предложений наших банкиров», — отметил Силуанов.

По его словам, ведомство все равно будет двигаться в этом направлении. Однако все будет происходить исходя из тех цен, которые уже есть на рынке. То есть стоимость еврооблигаций будет определяться по рынку, затем выпустят рублевые и будет произведен обмен.

Ранее в пятницу Силуанов заявил, что его ведомство рассматривает возможность обмена евробондов на российские бумаги.

Ранее министерство финансов России перечислило в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 4,9 млрд руб., или $84,4 млн по купонам евробондов с погашением в 2042 году.

Минфин исполняет обязательства по евробондам в рублях с апреля 2022 года. Это связано с отказом иностранного банка-контрагента от исполнения поручений в валюте, в первую очередь в долларах.