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«Страна.ua» сообщила, что в Киеве и области опустели полки с хлебом

В Киеве и области наблюдается нехватка хлебобулочных изделий — эта продукция практически исчезла с полок магазинов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«На полках отдельных магазинов вообще ничего нет, кроме лавашей, да и то не везде», — пишет издание.

Сотрудники магазинов рассказали, что со вчерашнего утра люди начали массово скупать выпечку, в том числе сладкие булочки и сэндвичи.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из города этой зимой могут эвакуировать некоторые группы населения в пригород столицы, но о полномасштабной эвакуации речи не идет. Он отметил, что это может коснуться детских домов и домов престарелых.

В этот же день сообщалось, что Одесская область полностью осталась без электроснабжения, частично остались без электричества Хмельницкий, Харьков, Киев, Львов, Николаев и подконтрольное Украине Запорожье.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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