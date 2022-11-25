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Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России

Росавиация продлила запрет полетов в аэропорты юга и центральной части России до 3 декабря

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Росавиация объявила о продлении до 3 декабря режима ограничения полетов в 11 аэропортах России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 03 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров альтернативными маршрутами — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Данный режим действует в южной части РФ с 24 февраля. Полеты гражданских самолетов в указанные аэропорты были прекращены с 24 февраля в связи с закрытием РФ части воздушного пространства на фоне проведения спецоперации на Украине. Первоначально ограничения вводили до 2 марта, однако впоследствии неоднократно продляли.

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