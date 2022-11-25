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ФАС выдала ижевскому франчайзи KFC разрешение на покупку Yum! Restaurants

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Федеральная антимонопольная служба выдала ижевскому франчайзи KFC — «Смарт Сервис Лтд» — разрешение на покупку бизнеса Yum! Restaurants, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

»ФАС России удовлетворила ходатайство ООО «Смарт Сервис Лтд» о приобретении российского бизнеса KFC. …В результате сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов», — указано в сообщении.

«Смарт Сервис Лтд» планирует приобрести у кипрской «Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед» 100%-ю долю уставного капитала российской компании. Сами рестораны продолжат работать под брендом Rostic's.

Ранее российское дочернее предприятие американской компании Yum! Restaurants (владелец бренда сети быстрого питания KFC), сменило название перед продажей.

Всего в России работают около 1 тыс. ресторанов KFC, из них российская структура Yum! Brands управляет 70 заведениями, остальные работают по франшизе.

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