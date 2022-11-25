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«Ъ»: пекарни в России стали уступать место алкомаркетам из-за снижения спроса и конкуренции

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

После резкого роста числа пекарен в 2021 году в России спрос на них стал падать, и они начали уступать место алкомаркетам. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Спрос пекарен-кондитерских на свободные помещения в стрит-ретейле в 2022 году резко уменьшился, а объем сделок вернулся на уровень двухлетней давности, отметили в департаменте исследований рынка Maris. Аналитики компании связали это с развитием сегмента в прошлом году и высокой конкуренцией в этом.

Другие эксперты рынка также подтвердили снижение спроса на открытие новых пекарен, так как рынок уже перенасыщен, а спрос распределился по другим сегментам и схожим форматам. Речь идет о заведениях с шаурмой или торговых сетях, которые сами выпускают хлебобулочные изделия.

В Maris добавили, что также резко вырос спрос на открытие алкогольных магазинов. В этом году спрос со стороны таких арендаторов поднялся на 40% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Активность сетей начала расти, так как резко вырос спрос на алкоголь. Однако некоторые аналитики посчитали, что с августа спрос на алкоголь стал падать, а продажи в октябре оказались на 0,19% выше значений за тот же период прошлого года.

В середине ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росаккредитации писал, что российские производители спиртных напитков стали оптимизировать производство на фоне международных санкций и торговых ограничений, введенных западными странами против Москвы.

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