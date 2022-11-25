МФК «Центр финансовой поддержки» приобрела микрофинансовую компанию «Займ Онлайн»

МФК «Центр финансовой поддержки» (ЦФП) приобрела компанию «Займ Онлайн», что позволило ей занять место в тройке самых крупных организаций из сегмента микрофинансовых организаций (МФО). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение от ЦФП.

МФК ЦФП во второй половине ноября завершила сделку по покупке компании «Займ Онлайн». Портфель займов объединенных компаний составит 10 млрд рублей. При этом крупнейшая компания на рынке имеет портфель займов на 16,2 млрд рублей. При этом объединенные компании будут работать под своими брендами с сохранением специализации. Речь идет о том, что ЦФП занимается среднесрочными займами, а «Займ Онлайн» — короткими «займами до зарплаты».

Эксперты рынка сошлись во мнении, что приобретение вполне успешной компании может лишь усилить позиции ЦФП на рынке. Однако такие сделки носят точечный характер, где условия покупки всегда индивидуальные. Но все это происходит ради того, чтобы не потерять бизнес в условиях кризиса. При этом около 15% участников рынка готовы объединяться для дальнейшего роста, а 25% - не собираются этого делать.

Сами участники рынка посчитали, что прошедшая сделка вряд ли сможет спровоцировать череду слияний и поглощений. Обычно крупные игроки наращивают свои позиции органически, а менее крупные организации попросту не могут позволить себе купить другую компанию.

В конце октября газета «Известия» писала, что Центральный банк России (ЦБ РФ) с начала этого года принял 105 постановлений о привлечении финорганизаций к административной ответственности по причине незаконного получения ими кредитной истории заемщика. В отношении МФО было принято 25 постановлений с начала 2022 года. Лидер по числу незаконных действий — МФО «Центр финансовой поддержки».