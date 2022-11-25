«Ъ»: санкции поспособствовали развитию финансовых услуг в даркнете

Проведение трансграничных платежей через даркнет набирает популярность из-за сложностей с проведением средств через банки на фоне санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на опрошенных экспертов.

В даркнете возросло число предложений по созданию платежного шлюза для расчетов иностранных потребителей с российскими контрагентами за предоставленные ими товары и услуги. Если до санкций это были лишь единичные предложения, то уже сейчас счет идет на десятки.

Эксперты сошлись во мнении, что предлагаемые в даркнете сервисы являются конкурентами, по сути, легальным компаниям, которые предоставляют услуги по приему карт Visa и MasterСard. При этом в даркнете присутствуют огромные комиссии за платеж, которые могут доходить до 50% от его суммы. Однако спрос на услугу есть, и люди ей пользуются как для экспорта товаров и услуг, так и для расчетов, когда получатель опасается отказа от платежа со стороны банка-корреспондента.

Аналитики посчитали, что основная часть таких операций происходит в серой зоне. Однако владелец эквайринга, а иногда и сам продавец услуг, могут быть привечены к ответственности. Речь идет о незаконной банковской деятельности, а также о легализации доходов, полученных преступным путем.

В середине августа на сайте аналитической компании Chainalysis сообщалось, что в общей сложности в период с января по июль 2022 года хакеры смогли похитить $1,9 млрд в криптовалютах, что на 60% больше показателей аналогичного периода прошлого года.