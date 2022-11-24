Госдума приняла в первом чтении законопроект о понятии «несырьевой неэнергетический экспорт»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить на законодательном уровне понятие «несырьевой неэнергетический экспорт», передает ТАСС.

Отмечается, что между Минэкономразвития России и АО «Российский экспортный центр» возникают разногласия по несырьевому неэнергетическому экспорту.

Согласно законопроекту, закрепление определения «несырьевой неэнергетический экспорт» позволит создать единообразный подход к классификации несырьевого неэнергетического экспорта.

Ранее первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, что пик ограничений Евросоюза на энергетический экспорт из России придется на осень.

По словам вице-премьера, ситуация с экспортом является наиболее проблемной из всех и требует интенсивных мер поддержки.