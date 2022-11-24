Bloomberg: цены на сжиженный природный газ в Азии достигли максимума с октября

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) на спотовом рынке в Азии в период с 16 по 23 ноября выросли на 20% и достигли самого высокого уровня с начала октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

«Индекс СПГ между Японией и Кореей, эталонный показатель СПГ в Северной Азии, подскочил на 20% за неделю до 34,24 доллара за миллион британских тепловых единиц», — говорится в материале.

Резкий скачок цен на топливо в азиатском регионе произошел на фоне опасений трейдеров по поводу возможного сокращения поставок в связи с перебоями в производстве на ключевом заводе в США и наступлением более холодной погоды в Европе в начале зимнего отопительного сезона. В этой ситуации под угрозой может оказаться снабжение топливом и азиатских стран, уточняется в статье.

«В то время как импортеры СПГ из Северной Азии, такие как Япония и Китай, с оптимизмом смотрят на то, что они обеспечили себя достаточным количеством топлива на зиму, запасы остаются ограниченными, и внезапное похолодание в этих странах может быстро истощить запасы», — утверждается в заметке.

21 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Министерства торговли Японии сообщило, что многие компании по всему миру столкнутся с проблемами закупки сжиженного природного газа (СПГ) из-за распроданных долгосрочных контрактов до 2026 года. При этом дефицит инвестиций в мощности по экспорту СПГ лишь усугубит проблему с глобальным нехваткой топлива.