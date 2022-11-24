ВТБ спрогнозировал дальнейший рост ставок по ипотеке в России

Средняя ставка по ипотеке в России продолжит увеличиваться из-за вероятного изменения ключевой ставки на заседании Центробанка в декабре и смещения акцентов спроса граждан в сторону объектов на вторичном рынке недвижимости. Слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова приводит ТАСС.

«В условиях дальнейшей реализации отложенного спроса на вторичном рынке средняя ставка по выдаваемым кредитам продолжит увеличиваться. Свой вклад в динамику показателя может внести и возможное изменение ключевой ставки на очередном заседании Банка России в декабре», — заявил Печатников.

По его словам, сейчас самое оптимальное время для взятия ипотеки. На данный момент темпы роста ставок по данным кредитам не такие резкие, однако в дальнейшем ситуация может измениться. С июня по сентябрь показатель увеличился примерно 0,5 процентных пункта и достиг отметки 6,71%.

«Сейчас — самое оптимальное время, чтобы взять ипотеку, особенно если заемщики планируют сделку до конца года», — заключил Печатников.

21 ноября директор управления новостроек компании «Инком-недвижимость» Валерий Кочетков предположил, что после того, как Банк России отменит льготную ипотеку, россиян будут ждать несколько сценариев дальнейшего развития событий на внутреннем рынке недвижимости. В случае прекращения действия всей программы спрос на жилье упадет на 80%.

Однако регулятор также может вместо льготной ипотеки предложить гражданам альтернативные варианты, включая траншевую ипотеку. Такой кредитный продукт, учитывая минимальный ежемесячный платеж, подойдет тем, кто снимает жилье или планирует продать старую недвижимость для досрочного погашения ипотеки.