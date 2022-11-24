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Правительство предложило в два раза увеличить страховую выплату при смерти на производстве

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Госдуму внесен законопроект по увеличению в два раза, до двух миллионов рублей, страховой выплаты в случае смерти на производстве и наступления страхового случая. Соответствующие документы опубликованы на сайте СОЗД.

Проектом закона подразумевается внесение изменений в статью 11 ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». В законе предлагается заменить слова «1 миллион» словами «2 миллиона».

«Законопроектом предусматривается увеличение размера единовременной
страховой выплаты лицам, имеющим право на получение такой выплаты
в случае смерти застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием», — следует из пояснительной записки.

Инициатором выступило правительство РФ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, разрешающий действующему президенту баллотироваться еще на два срока.

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