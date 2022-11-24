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Международные резервы России выросли за неделю на $16,7 млрд

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Международные резервы России увеличились в период с 11 по 18 ноября на $16,7 млрд и достигли $568,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка (ЦБ).

Объемы международных резервов страны демонстрируют рост уже вторую неделю подряд. По состоянию на 4 ноября их размеры в денежном выражении составляли $541,6 млрд. Согласно данным ЦБ, к 11 числу последнего месяца осени объем резервов достиг отметки $552,1 млрд. При этом с 28 октября по 4 ноября произошло падение на $8,5 млрд — до уровня $550,1 млрд.

В то же время подавляющая часть международных золотовалютных резервов ЦБ была заморожена западными странами после ввода санкций против России. В общей сложности под блокировкой оказались около $300 млрд из $640 млрд активов Центробанка.

18 ноября газета Politico сообщила о заморозке российских активов европейскими странами на общую сумму €68 млрд. Из них подавляющая часть (€50 млрд) пришлись на Бельгию. Крупные доли также заблокировали Люксембург, Италия, Германия, Франция, Австрия и Ирландия.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, если власти Евросоюза (ЕС) признают замороженные активы полученными преступным путем, их можно будет конфисковать и перевести в компенсационный фонд для Украины.

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