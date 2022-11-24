МИД: Эстония не согласна с предложенным ЕС потолком цен на российскую нефть

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна не согласна с предложенным странами G7 потолком цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель. Об этом сообщило радио ERR.

«По нашему мнению, такой ценовой горизонт является недостаточно амбициозным. Этот уровень цен на нефть кажется слишком высоким», — сказал он.

По его словам, в этом случае Эстония может воспользоваться в ЕС правом вето.

Ранее послы стран Европейского союза не смогли согласовать 23 ноября общую позицию по введению потолка цен на нефть из России, переговоры продолжатся. Об этом сообщила европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон.

По данным Reuters, еврокомиссары возобновят переговоры вечером 24 ноября или 25 ноября.

Газета Politico сообщала, что большинство стран Европейского союза согласны с потолком цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель, однако Польша считает эту цифру чрезмерной и предлагает потолок на уровне $30.