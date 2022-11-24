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Путин предложил создать «индекс интеллектуальной зрелости отраслей и регионов» с 2023 года

Президент России Владимир Путин предложил вести мониторинг внедрения искусственного интеллекта в России и создать для этого «индекс интеллектуальной зрелости отраслей и регионов» с 2023 года. С таким предложением глава российского государства выступил на международной конференции AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает ТАСС.

«Со следующего года будем вести мониторинг результатов применения искусственного интеллекта по отраслям экономики и социальной сферы. Для этого предлагаю создать индекс зрелости отраслей и регионов. Чтобы позвучнее было, можно сказать «индекс интеллектуальной зрелости», — сказал Путин.

Российский президент на основе этого индекса предложил оценивать практические результаты работы каждого субъекта Федерации, министерства, а также ведомства по внедрению искусственного интеллекта.

Также Владимир Путин во время выступления на конференции отметил растущий авторитет конференции Сбера по искусственному интеллекту. По мнению президента, это говорит об огромном внимании к России в сфере искусственного интеллекта.

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