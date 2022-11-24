Более половины итальянцев стали экономить на еде и отоплении из-за резкого роста цен

Более половины (52%) итальянцев были вынуждены сократить количество или снизили качество потребляемой пищи, а также стали экономить на отоплении и использовании электрических приборов. Причиной этому стал резкий рост цен в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные доклада «Итальянцы и пища в условиях кризиса», подготовленным национальной ассоциацией сельхозпроизводителей Coldiretti и центром социально-экономических исследований Censis.

«Инфляция нанесла серьезный удар по потребительским ценам на пищевые продукты, в результате чего 52% итальянцев были вынуждены сократить количество покупаемой еды или снизить ее качество», — говорится в документе.

При этом данный показатель достигает 60% среди граждан с низкими доходами. В то же время 37% потребителей в Италии предпочитают покупать продукты низкого качества, чтобы сэкономить в условиях усиления энергетического кризиса. В наибольшей степени граждане стали отказывать от употребления алкогольных напитков и кондитерских изделий, а также колбасных изделий, рыбы и мяса. От кризиса также пострадал спрос на продукцию детского питания, пришли к выводу аналитики.

13 ноября глава Минэкономразвития Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что власти страны не могут индексировать пенсии выше уровня инфляции в условиях кризиса. С 1 января 2023 года выплаты пожилым гражданам увеличатся только на 7,3% — это гораздо ниже, чем ожидаемый уровень роста потребительских цен за год.