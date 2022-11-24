Глава французской Bonduelle заявил, что компания пока не будет покидать рынок России

Французская компания Bonduelle в ближайшее время не собирается покидать российский рынок. Об этом заявил генеральный директор организации Гийом Деброс в эфире телеканала BFM Business.

«Очевидно, что мы каждый день оцениваем изменение ситуации, но у нас там расположены три завода. Мы решили остаться, потому что продовольствие, как фармацевтика или сельское хозяйство, является жизненно важным сектором», — отметил Деброс.

По его словам, компания не хочет добавлять к геополитическому кризису еще и продовольственный. Поэтому у организации есть определенная ответственность по поставкам продуктов во все страны Центральной Азии, которые были произведены на заводах в России.

Он добавил, что у компании нет никаких этических проблем по поводу продолжения работы в России, так как основная миссия компании заключается в обеспечении продовольствием. Поэтому, как производитель продуктов, Bonduelle будет и дальше верен своим принципам, поддерживая при этом санкции. Однако продолжать работу в этих условиях достаточно сложно.

В начале ноября вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил, что производитель крепкого ликера Jagermeister официально покидает Россию. По его словам, в настоящее время дистрибьюторы ищут варианты поставок. При этом поставщики уже оповестили российские рестораны о повышении цен на тот ликер, который остался в наличии.