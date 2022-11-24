В Минэнерго Франции указали на риск навсегда потерять часть рынков из-за энергокризиса

Франция может потерять часть рынков из-за роста цен на газ и невыгодных условий в плане конкуренции среди европейского производства. Об этом заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше, передает РИА Новости.

Надо отдавать себе отчет в том, что сегодня международная конкуренция приводит к тому, что Франция будет терять рынки, рискуя никогда их не вернуть», — отметила Панье-Рюнаше.

По ее словам, сегодня цена на газ уже в 10 раз выше, чем была всего два года назад. Такое положение подрывает французскую индустрию производства. Поэтому Франция хочет видеть решения по его защите.

Она добавила, что установка предельных цен на газ является необходимым шагом для их ограничения. Однако основной проблемы эта мера не решает и не является реформой, которая может защитить экономику.

7 ноября руководитель министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что разница в цене на энергоносители в Европе и США, а также субсидии американского правительства для привлечения бизнеса ставят производителей ЕС в невыгодное положение на мировом рынке.