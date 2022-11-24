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Кредитный портфель девелоперов жилья в Сбербанке к концу года может достичь 3 трлн рублей

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Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции по искусственному интеллекту AI Journey сообщил, что банк планирует увеличить кредитный портфель девелоперов жилья до 3 трлн рублей по итогам года.

«В целом, в связи с изменением ситуации в экономике, сейчас мы смотрим на отрасль девелопмента жилья с умеренным оптимизмом и к концу года планируем достигнуть по портфелю жилья уровня 3 трлн рублей», — сказал он.

Попов отметил, что с начала года банк выдал 1,6 трлн рублей в рамках проектного финансирования. При этом он подчеркнул, что также идет естественная амортизация кредитного портфеля по мере ввода объектов в эксплуатацию

«Сбербанк является лидером рынка по финансированию жилья, наша доля составляет 55%. Портфель девелоперов жилья в банке в 2022 году вырос почти на 60% и на 1 ноября достиг 2,8 трлн рублей», — добавил заместитель председателя правления Сбербанка.

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