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В Минэнерго Саудовской Аравии заявили об инвестициях свыше $769 млрд в энергетические проекты

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Hamad I Mohammed/Reuters

Саудовская Аравия собралась вложить не менее $769 млрд в энергетические проекты. Об этом заявил глава минэнерго Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, передает телеканал «Аш-Шарк».

«Стоимость целевых проектов в энергетическом секторе королевства, которые планируется реализовать до 2030 года, составляет около 2,85 триллиона саудовских риалов ($769 млрд)», — отметил глава ведомства.

По его словам, потребуется вложение инвестиций в размере 260 млрд риалов ($69 млрд) в ближайшие 10 лет, чтобы реализовать три четверти от всех проектов. Кроме того, основные проекты потребуют освоения не менее 100 кв. км промышленных земель. Также необходимо будет создать мощности для поставок нефти для реализации плана по росту добычи до 13 млн баррелей в день.

Он добавил, что власти саудовской Аравии собираются нарастить мощности для хранения нефтепродуктов в Джубайле, Янбу и Рас-эль-Хайре. Также в планах создание нового порта для поставок нефтепродуктов в Рас-эль-Хайре.

17 ноября государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о том, что она собирается вложить $7 млрд в создание нового нефтехимического производства в Южной Корее. В пресс-релизе добавили, что текущая сумма инвестиций — это лишь часть от суммы в $30 млрд, которые компания собирается вложить в южнокорейские проекты.

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