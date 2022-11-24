Еврокомиссар Симсон пообещала продолжение переговоров послов ЕС по потолку цен на нефть РФ

Послы стран Европейского союза не смогли согласовать 23 ноября общую позицию по введению потолка цен на нефть из России, переговоры продолжатся. Об этом сообщила европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ТАСС.

«Да это так, переговоры будут продолжаться», — сказала дипломат.

По данным Reuters, еврокомиссары возобновят переговоры вечером 24 ноября или 25 ноября.

Ранее газета Politico сообщала, что большинство стран Европейского союза согласны с потолком цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель, однако Польша считает эту цифру чрезмерной и предлагает потолок на уровне $30.

Агентство Bloomberg сообщало, что Польша и Прибалтика посчитали «слишком щедрым» потолок на нефть из РФ в $65.

23 ноября заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что Минфин США в своих разъяснениях по поводу предельных цен на нефть из России учел все возможные лазейки и способы обхода.