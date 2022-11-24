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Politico: Польша выступает за потолок цен на нефть РФ в $30 вопреки консенсусу ЕС о $65-70

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Lucy Nicholson/Reuters

Большинство стран Европейского союза согласны с потолком цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель, однако Польша считает эту цифру чрезмерной и предлагает потолок на уровне $30. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и официальных лиц в Евросоюзе.

Отмечается, что послы стран ЕС «с утра до поздней ночи» вели дискуссию о том, каким должен быть максимальный уровень потолка цен, но не смогли принять решение. По данным газеты, Польша настаивает на том, чтобы этот вопрос с нефтью был решен в новом пакете санкций против России.

Два дипломата из ЕС заявили Politico, что позиция Варшавы затягивает принятие решения о потолке цен и очередном пакете ограничений.

Ранее Bloomberg сообщал, что Польша и Прибалтика посчитали «слишком щедрым» потолок на нефть из РФ в $65.

23 ноября заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что Минфин США в своих разъяснениях по поводу предельных цен на нефть из России учел все возможные лазейки и способы обхода.

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