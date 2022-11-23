Прибыль Сбера от использования технологий ИИ превысит 200 млрд рублей

Сбербанк не раскрывает сумму инвестиций в разработку передовых технологий, но прибыль от использования технологий искусственного интеллекта по итогам 2022 года превысит 200 млрд рублей, рассказал журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, в прошлом году каждый шестой рубль прибыли Сбер заработал благодаря ИИ.

«Основная идея состоит в том, что мы делаем бизнес вокруг клиента, стараясь максимально удовлетворить его потребности. Клиент хочет получить услугу быстро, качественно и достаточно дешево. Мы берем те направления, в которые мы идем, и применяем там ИИ. Для физических лиц все решения по кредитам принимаются онлайн. По юридическим лицам – 60% потока стандартных решений принимается за 7 минут», — рассказал Ведяхин.

Первый зампред правления Сбера также отметил, что у компании есть очень интересные наработки в медицине – например, активно ведется работа с системой здравоохранения Москвы.

«Топ-3 диагнозов используют более 3,5 тысяч столичных врачей, было поставлено более 7,5 млн предварительных диагнозов. Конечно, ИИ не заменяет врача, это помощник врача, система поддержки принятия врачебных решений. Важно, что когда врач смотрит предложенные решения, он соглашается с 70% решений, предложенных ИИ. Наверное, в регионах уровень одобрения подсказок будет значительно больше», — полагает Ведяхин.

Он отметил, что ИИ по любому направлению дает улучшение в 5-7 раз, от сокращения издержек до уровня удовлетворенности клиентов.