Бизнесмен Дерипаска заявил, что ему не до смеха после решений ЦБ по курсу рубля

Российский бизнесмен Олег Дерипаска признался, что его больше не смешат решения Центробанка, которые касаются курса рубля. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Смешно... или... уже не смешно. Запутался я с ними», — отметил Дерипаска, прокомментировав слова зампреда Банка России Алексея Заботкина по поводу того, что нынешний курс рубля показывает основные потребности экономики России.

21 ноября Дерипаска заявил, что Россия может остаться на обочине истории, если страна не будет развивать собственные транспортные коридоры, расчетную систему и кредитовать внешнюю торговлю. Как отметил бизнесмен, Европа начала пользоваться сложившейся политической ситуацией и старается усилить свои позиции в Центральной Азии.

До этого он заявил, что в ближайшие три-четыре года ведущее место американского доллара в мировой финансовой системе может оказаться под угрозой. Многие рынки и трейдеры будут постепенно переходить на расчеты в менее рискованных денежных единицах. В качестве возможных альтернатив американскому доллару бизнесмен назвал расчеты в криптовалютах и китайских юанях.